Kellerbrand in Mönchengladbach : 14 Menschen über Drehleiter gerettet

Über Drehleiter rettete die Feuerwehr Kinder, Frauen und Männer aus einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße war Gerümpel in Brand geraten. Wegen des Rauchs standen viele Bewohner Hilfe suchend an den Fenstern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

Die Feuerwehr ist am Freitagmittag zu einem Brand an der Hauptstraße in Rheydt gerufen worden. Gegen 13.20 Uhr war gemeldet worden, dass es aus Kellerfenstern eines Wohn- und Geschäftshauses qualme. Die ausgerückten Einsatzkräfte entdeckten, dass im Untergeschoss Gerümpel aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war.

Der Rauch zog durch das Treppenhaus und an den Außenwänden hoch. In dem viereinhalbgeschossigen Gebäude standen viele Menschen Hilfe suchend an geöffneten Fenstern und waren so dem aufsteigenden Qualm ausgesetzt. Leider sei es auch aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten nicht möglich gewesen, die Menschen dazu zu bewegen, sich in die sicheren Wohnungen zurückzuziehen und die Fenster zu schließen. Die Feuerwehr setzte die Drehleiter ein und rettete so 14 Personen. „Es waren Frauen, Kinder und Männer dabei“, sagt Einsatzleiter Willy Wirtz.

Das Feuer im Keller konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Allerdings waren durch die Hitzeentwicklung bereits Wasser- und Stromleitungen zerstört bzw. in Mitleidenschaft gezogen worden. Für entsprechende Sicherungsmaßnahmen wurde der Stördienst der NEW hinzugezogen.