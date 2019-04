Vorfall in Essen : Auto fährt auf Marktplatz und erfasst Mann - Polizei sucht Zeugen

Essen Ein unbekannter Fahrer hat am Montag einen Mann in Essen angefahren. Nach dem Vorfall raste er in seinem Auto davon. Nun sucht die Polizei Zeugenhinweise.

Am Montagabend gegen 22 Uhr fuhr ein Auto auf den Altenessener Markt in Essen. Ein 37-Jähriger und ein 32 Jahre alter Mann gingen über den Marktplatz entlang der Vogelheimer Straße, als das Auto kam und den 37-Jährigen erfasste, sodass er zu Boden fiel. Der 32-Jährige konnte noch ausweichen und wurde vom Wagen nur am Oberschenkel erfasst.

Nach dem Vorfall hielt der unbekannte Fahrer nicht an, sondern fuhr nach Polizeiangaben mit erhöhter Geschwindigkeit davon - zunächst auf die Winkhausstraße und anschließend in südlicher Fahrtrichtung auf die Altenessener Straße.

Der 37-Jährige wurde vor Ort notärztlich behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der 32-Jährige konnte das Krankenhaus nach einer Behandlung bereits wieder verlassen.

Die Essener Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Auto sowie dem Fahrer. Bei dem Wagen handelt es sich um einen blauen Opel Astra mit dem Kennzeichen B-IG8378. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0201 8290 entgegen.

