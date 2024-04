Kriminalität in Dormagen Heiligenfiguren von Friedhof gestohlen

Diebstähle von Friedhöfen sind nicht nur pietätlos, sondern meistens auch besonders verletzend für die Angehörigen, die den Respekt vor der Würde ihrer Verstorbenen mit Füßen getreten sehen müssen. In Dormagen ist es jetzt wieder zu solchen dreisten Delikten gekommen, wie die Kriminalpolizei am Mittwoch mitteilte. Sie ermittelt aktuell in drei Fällen wegen des Diebstahls von Heiligenfiguren. Tatort war der Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Figuren in der Zeit von Sonntag, 31. März, bis Montag, 8. April, zum Teil von den Grabsteinen abmontiert und anschließend entwendet. In einem Fall lässt sich der Zeitraum auf die Zeitspanne von Mittwoch, 3. April, bis Samstag, 6. April, eingrenzen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 an.