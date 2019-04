Terror in Deutschland : Behörden verhindern 13 Anschläge seit 2010 - fünf davon in NRW

Düsseldorf/Berlin Sicherheitsbehörden haben laut Bundeskriminalamt in den vergangenen Jahren mehrere Terroranschläge auf deutschem Boden vereitelt. Fünf der 13 Anschläge sollen in NRW geplant gewesen sein.

Ganz oben auf der Liste zu überwachender Gefährder steht bei den Sicherheitsbehörden derzeit eine sechsköpfige Gruppe von Männern aus Tadschikistan. Sie gehören zu den elf Personen, die Ende März im Rahmen eines Anti-Terror-Einsatzes in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg kurzzeitig festgenommen worden sind. Ermittelt wird gegen sie wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Konkrete Beweise fehlen den Sicherheitsbehörden bislang aber, so dass die Männer auf freiem Fuß sind – beobachtet von den Sicherheitsorganen.

In Deutschland haben Sicherheitsbehörden nach Angaben des Bundeskriminalamtes seit 2010 insgesamt 13 Terroranschläge verhindern können. Dabei handelt es sich ausschließlich um Anschläge mit islamistischen Hintergrund, wie das BKA in Wiesbaden unserer Redaktion mitteilte. Von den 13 geplanten Anschlägen sollten mindestens fünf in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Dazu zählen unter anderem ein geplanter Sprengstoffanschlag und ein Schusswaffenattentat in der Landeshauptstadt durch die sogenannte Düsseldorfer Zelle im Jahr 2011. Aber auch der missglückte Bombenanschlag am Bonner Hauptbahnhof (2012) und das vereitelte Attentat auf den Vorsitzenden der Partei Pro NRW und ein Fall aus Köln im vergangenen Jahr werden in der BKA-Liste aufgeführt.