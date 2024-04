Info

Termin „Der etwas andere Markt“ findet am Samstag, 20. April, von 13 bis 21 Uhr, am Sonntag, 21. April, von 11 bis 18 Uhr in Willich statt. Am Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr auch verkaufsoffener Sonntag.

Ausblick Mit den Festen in Willich geht es danach im August weiter: Vom 23. bis 25. August heißt es wieder „Will ich hin“. Am 15. September schließt sich ein Kinderfest an, die Nikoläuse sind am 6. Dezember los.