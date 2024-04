Politzei ermittelt Tatverdächtigen Hammer-Anschlag auf mobilen Blitzer der Stadt

Laut Polizei muss sich der Grevenbroicher nun in verschiedenen Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten. „Ob er mit der Sachbeschädigung an dem Blitzer in Verbindung gebracht werden kann, werden die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 in Grevenbroich ergeben“, sagt Gerko Siemer. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.