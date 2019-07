Polizei-Einsatz in Mönchengladbach : Opfer verliert Zähne bei Prügelei am Bahnhof

Opfer verliert Zähne bei Prügelei am Bahnhof

Polizei-Einsatz in Mönchengladbach

Eine Streife der Bundespolizei musste am Mönchengladbacher Hauptbahnhof zwei Kontrahenten voneinander trennen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Ein 46-Jähriger gab an, dass er sich durch den anderen Mann provoziert gefühlt habe. So wurde aus dem zunächst verbalen Streit eine handfeste Schlägerei.

Die Bundespolizei ist am Freitagabend zu einer Schlägerei am Mönchengladbacher Hauptbahnhof gerufen worden. Zwei Männer (46 und 41 Jahre) hatten zunächst eine verbale Auseinandersetzung, dann schlug der 46-jährige Deutsche dem 41-jährigen Spanier zwei Schneidezähne aus. Zeugen hatten eine Streife der Bundespolizei auf eine Schlägerei am Busbahnhof auf Bahnsteig 8 aufmerksam gemacht. Die eingesetzten Beamten trennten die Kontrahenten und befragten sie zum Sachverhalt.