Verbrechen in Mönchengladbach : Schnellverfahren nach Einbruch in Optikergeschäft

Mönchengladbach Zwischen dem Einbruch und der Verurteilung lag weniger als ein halber Tag. Die Polizei stellte den 38-jährigen Mann auf frischer Tat.

In einem laut Polizei „besonders beschleunigten Verfahren“ ist ein 38-Jähriger nur einen Tag nach seiner Tat zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Polizei hatte den Mann am Donnerstagabend, 16. Dezember, bei einem Einbruch in ein Optikergeschäft an der Hindeburgstraße auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Bereits am Freitagvormittag veruteilte ihn ein Richter wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Anschließend wurde der Mann entlassen.