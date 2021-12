Nach Vorfällen in Neuss, Düsseldorf und Mönchengladbach : Polizei fahndet mit Fotos nach Tankstellenräuber

Neuss Mit Bildern sucht die Polizei einen Mann, der im Oktober eine Tankstelle in Neuss ausgeraubt haben soll. Auch für Überfälle in Düsseldorf und Mönchenglabach soll er verantwortlich sein.

Nach mehreren Tankstellen-Überfällen fahndet die Polizei nun mit Bildern nach einem Mann. Ein Vorfall ereignete sich am Freitag, 1. Oktober, gegen 20 Uhr, als ein Unbekannter ein Tankstellengelände an der Norfer Straße in Neuss betreten und einen vor dem Verkaufsraum angebotenen Blumenstrauß mitgenommen hatte. Das teilt die Polizei mit. Der Mann begab sich daraufhin hinter den Tresen und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Er raubte die Tageseinnahmen und flüchtete zu Fuß über die in Richtung Autobahn 57.

Vermutlich der gleiche Täter überfiel am Donnerstag, 23. September, 20.34 Uhr, eine Tankstelle an der Lütticher Straße in Düsseldorf und am Mittwoch, 5. November, 21:02 Uhr, in Mönchengladbach an der Liedberger Straße.