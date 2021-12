Einsatz in Mönchengladbach : Polizei beendet mehrmals eskalierenden Streit eines Paares

Die Polizei musste den eskalierenden Streit trennen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Gleich zwei Mal musste die Polizei bei einem Streit eines Paares eingreifen, in den sich auch Passanten einmischten. Die Polizei setzte dabei auch Pfefferspray ein – und das Jugendamt nahm ein Baby in seine Obhut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein streitendes Paar hat am Montagnachmittag gleich zweimal für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Am Ende des Tages standen zahlreiche Platzverweise, eine Person wurde aus „gefahrenabwehrenden Gründen“ in Gewahrsam genommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Als erstes wurde die Polizei gegen 17.15 Uhr alarmiert mit einem Hinweis auf einen heftigen Streit zwischen einem Paar in der Nähe eines größeren Supermarktes an der Reyerstraße in Hardterbroich. Die Frau habe ein Baby im Arm und würde von dem Mann körperlich angegriffen. Dort waren ein 48 Jahre alter Mann und seine 21 Jahre alte Begleiterin in Streit geraten. Als sich Passanten in die Auseinandersetzung des Paares einmischten, eskalierte die Situation kurzfristig, bis die Polizei die Lage unter Kontrolle bringen konnte.

Vor Ort trafen die Polizisten mehrere Personen an, die auf einem Gehweg in einen lauten Streit verwickelt waren. Um die Situation zu klären, versuchten die Beamten die verschiedenen Parteien voneinander zu trennen und erteilten deshalb mehrfach Platzverweise.

Der Aufforderung der Polizei kamen die Angesprochenen allerdings nicht nach, heißt es im Polizeibericht. Ein 27-jähriger und ein 32-jähriger Mann hätten die polizeilichen Maßnahmen massiv gestört und die Polizeikräfte körperlich und verbal angegriffen. Ein Beamter habe daraufhin Pfefferspray gegen die Angreifer eingesetzt und diese im Anschluss mit einer Kollegin überwältigt. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Weil sie einen alkoholisierten Eindruck machten, wurde ihnen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Die 21-Jährige Frau gab gegenüber den Beamten allerdings an, dass sie nicht körperlich angegriffen wurde. Daraufhin erteilten die Beamten dem Paar ebenfalls einen Platzverweis.

Gegen 18.30 Uhr erhielt die Polizei allerdings eine weitere Meldung, dass sich ein Paar an der Dohler Straße in Bonnenbroich-Geneicken streiten soll. Vor Ort trafen die Beamten dann wieder auf den 48-jährigen Mann und die 21-jährige Frau. Die Einsatzkräfte nahmen den alkoholisierten und randalierenden Mann aus gefahrenabwehrenden Gründen vorübergehend in Gewahrsam. Zur Klärung der Situation des zehn Wochen alten Säuglings wurde das Jugendamt informiert, das das Kind am gleichen Tag in Obhut genommen hat.

(RP, angr)