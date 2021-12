Wegen eines Wasserschadens : Vier Wohnungen in Schmölderpark evakuiert

Mönchengladbach Der Wasserschaden im obersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses hat eine Evakuierung von vier Wohnungen zur Folge gehabt. Die Bewohner mussten anderweitig unterkommen.

Vier Wohnungen in Schmölderpark sind am Samstagabend evakuiert worden, weil es in dem Mehrfamilienhaus einen Wasserschaden gab. Das meldet die Feuerwehr Mönchengladbach noch am gleichen Abend.