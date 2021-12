Nach Einbruch in Mönchengladbach : Polizei hilft 89-Jähriger bei Aufräumarbeiten

Mönchengladbach Einbrecher haben das Haus der Frau verwüstet und dabei Geld und Schmuck gestohlen. Um die 89-Jährige mit dem Chaos nicht alleine zu lassen, packten die Beamten bei den Aufräumarbeiten entschlossen mit an.

Polizeibeamte haben sich am Wochenende auf ungewöhnliche Art und Weise als Helfer in der Not gezeigt. Einer Mitteilung der Polizei nach haben Unbekannte bei einem Einbruch das Haus einer 89-Jährigen verwüstet und Geld sowie Schmuck gestohlen. Bei der Beseitigung des Chaos gingen die Beamten der Seniorin dann zur Hand.

Der Meldung nach ereignete sich der Einbruch in das Haus am Gierthmühlenweg im Mönchengladbacher Stadtteil Giesenkirchen am Samstag, 11. Dezember, zwischen 15.30 und 18 Uhr. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über die Kellertür und eine weitere Zwischentür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie alle Räume und öffneten dabei sämtliche Schränke und verteilten deren Inhalt in den Zimmern. Die Täter nahmen Geld und Schmuck an sich und flüchteten unerkannt.