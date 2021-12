Kripo ermittelt wegen Brandstiftung : 64-Jähriger soll Krankenhausbett in Mönchengladbach selbst angezündet haben

Die Feuerwehr eilte in der Nacht zu Donnerstag mit einem großen Aufgebot zu den Kliniken Maria Hilf. Foto: Holger Hintzen

Update Mönchengladbach Ein 64-Jähriger soll sein Bett in den Kliniken Maria Hilf angezündet haben. Ein Zimmernachbar bemerkte das Feuer und begann zu löschen.

Es war vermutlich eine „psychische Ausnahmesituation“, die einen 64-jährigen Patienten der Kliniken Maria Hilf dazu getrieben hat, sein Bett in einem der Krankenzimmer in Flammen zu setzen. So zumindest lautet nach ersten Ermittlungen der Polizei der Verdacht und der Vorwurf gegen den Mann. Dass der Vorfall am Donnerstagmorgen glimpflich endete, haben die übrigen Patienten der Kliniken wohl nicht nur der Brandmeldeanlage zu verdanken, sondern auch dem beherzten Eingreifen der Pfleger und eines Bettnachbarn, der nach Angaben der Feuerwehr sofort mit Löschmaßnahmen begann, als er den Brand bemerkte.

Gegen 4 Uhr hatte die Brandmeldeanlage der Kliniken die Feuerwehr alarmiert. „Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Pflegekräfte bereits zwei Patienten aus dem Zimmer evakuiert und das brennende Bett war weitestgehend abgelöscht“, hieß es am Morgen in einer Mitteilung der Feuerwehr. Das Zimmer, in dem das Bett gebrannt hatte, und Teile des Stationsflures waren verraucht. Die Feuerwehr setzte einen Hochleistungslüfter ein, um den Klinikbereich von Rauch zu befreien. Die beiden Patienten wurden vom Klinikpersonal auf eine Rauchgasinhalation untersucht. Sie seien aber von schweren Verletzungen verschont geblieben, so die Feuerwehr.

Zur Brandursache äußerte sich die Feuerwehr, wie in solchen Fällen üblich, nicht. Weitere Details und dass es sich möglicherweise um Brandstiftung handelte, teilten dann am Nachmittag Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit. Ein 64-Jähriger sei „dringend tatverdächtig“, hieß es darin, nachdem ein Brandsachverständiger das Zimmer untersucht hatte. Der Mann werde weiter stationär behandelt.

Mit dem Verdächtigen lagen laut Polizei noch ein 63-Jähriger und ein 74-Jähriger auf dem Zimmer. Auch sie seien vom Pflegepersonal bereits aus dem Raum evakuiert gewesen, als die Feuerwehr eintraf. „Alle Mitarbeitende der Kliniken Maria Hilf werden einmal jährlich zum Thema Brandschutz und Evakuierung informiert und können dieses auch praktisch in unserer Station F4 üben“, erklärte ein Sprecher der Kliniken auf Anfrage unserer Redaktion. Das Personal habe die erforderlichen Maßnahmen in diesem Fall „katalogmäßig“ durchgeführt. Die Brandmeldeanlage des Hauses alarmiere automatisch die Feuerwehr sowie klinikinterne Stellen.

Im August 2019 hatte es einen Brand im Bethesda-Krankenhaus gegeben. Damals jedoch hatte ein lungenkranker Patient trotz aller Verbote und obwohl er an ein Sauerstoffgerät angeschlossen war, im Bett geraucht. Der Sauerstoff sorgte für ein heftiges Feuer. Klinikpersonal hatte noch Löschversuche unternommen, doch die konnten nicht verhindern, dass der 51-Jährige in dem Flammen ums Leben kam.

