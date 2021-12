Pkw prallt gegen Baum : 73-Jährige bei Autounfall in Mönchengladbach schwer verletzt

73-Jährige bei Autounfall in Mönchengladbach schwer verletzt

Mönchengladbach Mit einem Reifen hat die Autofahrerin eine Bordsteinkante gestreift und daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Pkw prallte seitlich gegen einen Baum.

Ein 73-Jährige hat am Samstagabend die Kontrolle über ihr Auto verloren, mit dem Pkw gegen einen Baum geprallt und bei schwer verletzt worden. Das meldet die Polizei Mönchengladbach am Sonntagmorgen.

Der Meldung zufolge befuhr die 73-Jährige nach eigenen Angaben am Samstag, 11. Dezember, gegen 19 Uhr die Venner Straße in Richtung Windberg. Hinter dem Ortsausgang habe sie eine Verkehrsinsel übersehen beziehungsweise den seitlichen Abstand falsch eingeschätzt und deshalb mit dem linken Reifen des Pkw die Bordsteinkante gestriffen. Wie es weiter heißt, wurde das Fahrzeug dadurch nach rechts abgewiesen, die 73-Jähirge verlor die Kontrolle über den Pkw und kam mit diesem ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte seitlich gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand.