Fall in Mönchengladbach weiter ungeklärt : Plazenta-Fund in Krankenhaus-Nähe bleibt rätselhaft

Mönchengladbach Das Hinweisaufkommen sei spärlich, heißt es seitens der Polizei. Was vorgefallen war und wieso die DNA-Probe bei den Ermittlungen bisher nicht weiterhilft.

Der rätselhafte Fund einer menschlichen Plazenta und einer blutigen Hose in der Nähe des Neuwerker Krankenhauses bleibt weiter ungeklärt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag, 10. Dezember, mitteilte, gibt es auch anderthalb Wochen nach der Entdeckung keine Neuigkeiten zu verkünden. Das Hinweisaufkommen sei „spärlich“, erklärte der Sprecher, der zudem betonte: „Wir sind dankbar für jeden Hinweis!“

Da in den aktuellen Ermittlungen nicht davon ausgegangen wird, dass die Plazenta schlicht unsachgemäß entsorgt wurde, sind andere Szenarien denkbar: zum Beispiel, dass die Mutter ihr Kind in die Babyklappe geben wollte, sich aber kurzfristig umentschieden hat. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung, Hinweise zu geben. Und an möglicherweise überforderte Eltern appelliert sie, sich Hilfe suchend an die Polizei oder medizinische Einrichtungen zu wenden.