Raub in Mönchengladbach Frau wird von Duo angegriffen und getreten

Nach Aussage der Frau sei sie zur Tatzeit aus dem Bus der Linie 020 ausgestiegen und unmittelbar an der Haltestelle von einem Duo von hinten angegriffen worden. Einer der beiden Personen habe sie zu Boden gebracht. Am Boden liegend sollen sie beide weiter getreten und geschlagen und ihr die Handtasche entrissen haben. Im Anschluss floh das Duo in Richtung Eibenstraße.