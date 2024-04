Einbruch am helllichten Tag Neusserin erwischt unbekannte Frau in der Wohnung

Am helllichten Tag steht plötzlich eine fremde Frau in der Wohnung: Diese mehr als unangenehme Überraschung erlebte eine Neusserin am Freitag, 5. April, gegen 15.20 Uhr in ihrer Wohnung an der Straße „Auf den Stöcken“. Als sie die Fremde aufforderte zu gehen, verschwand die Frau und stieg draußen in einen silberfarbenen Wagen, der mit zwei weiteren Personen besetzt war und sich in Richtung Reuschenberg entfernte.