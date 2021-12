Auf Parkplatz in Mönchengladbach-Rheindahlen : Unbekannter mit Messer raubt 55-Jährigen aus

Mönchengladbach Das Opfer meldete der Polizei den Vorfall telefonisch, war unterdessen aber schon mit dem Auto auf dem Weg nach Düsseldorf. In der Uniklinik wurde eine Stichverletzung festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 55-jähriger Mann aus Langenfeld ist am Donnerstagvormittag, 9. Dezember, von einem Unbekannten ausgeraubt und schwer verletzt worden. Das meldet die Polizei Mönchengladbach am Freitag. Die Tat soll sich demnach gegen 10.15 Uhr an einem Parkplatz an der Straße Gerkerather Mühle im Mönchengladbacher Stadtteil Rheindahlen ereignet haben.