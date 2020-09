Urteil in Mönchengladbach : Achtjährige von „Elterntaxi“ überfahren – Bewährungsstrafe für Fahrerin

Urteil in Mönchengladbach

Trauernde legten Plüschtiere, Kerzen und Blumen vor der Schule an der Schulstraße in Mönchengladbach ab. Unweit von dort war ein Mädchen ums Leben gekommen (Archivfoto). Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Im Dezember 2018 wurde eine Achtjährige in Mönchengladbach auf dem Schulweg überfahren. Die 44-jährige Fahrerin wurde am Montag zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Drei Monate lang darf sie kein Auto fahren.

Der Vorfall hatte großes Entsetzen ausgelöst: Im Dezember 2018 verstarb eine Achtjährige in Mönchengladbach vor einer Grundschule, nachdem eine Mutter sie in der Spielstraße mit ihrem Mercedes SUV überrollt hatte. Wegen fahrlässiger Tötung wurde die 44-Jährige am Montag vor dem Amtsgericht Mönchengladbach zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.