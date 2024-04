Bahnverkehr in Mönchengladbach Die Zuglinien RE 8 und RB27 fahren nicht

Mönchengladbach · Zwischen Gladbach und Rheydt fährt der Zug wegen Bauarbeiten momentan nicht. Auch auf der Strecke bis Rommerskirchen stehen Bauarbeiten an. Was das für Fahrgäste in Richtung Köln bedeutet.

09.04.2024 , 17:23 Uhr

Am Bahnhof Odenkirchen fahren gerade keine Züge mehr. Foto: bauch, jana (jaba)

Der Bahnhof in Rheydt-Odenkirchen wird umfassend umgebaut, hinzu kommen Leit- und Sicherungstechnikarbeiten zwischen Rheydt und Grevenbroich. Beide Maßnahmen haben zur Folge, dass die Linien RE8 und RB27 nicht fahren. Die Zugreisenden müssen auf den Schienenersatzverkehr (SEV), sprich Bus, umsteigen. „Die Deutsche Bundesbahn führt bis zum 24. Mai Bahnsteigarbeiten in Rheydt-Odenkirchen durch“, sagt eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Da sich diese Arbeiten zeitweise bis auf die Gleise erstrecken, können die betreffenden Linien in zwei Zeiträumen nicht fahren – noch bis Samstag, 13. April, und zwischen dem 10. und 24. Mai. In dieser Zeit wird zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Odenkirchen ein Bus eingesetzt. 108 Stufen bis zum Gleis in Odenkirchen Bauarbeiten in Mönchengladbach 108 Stufen bis zum Gleis in Odenkirchen Die Arbeiten werden im Zuge der Modernisierungsoffensive 3 (MOF 3) durchgeführt. Die Hauptarbeiten betreffen die Bahnsteighöhe, die Bahnsteigausstattung und die Installation eines Wegeleitsystems. Die Station wird außerdem durch den Neubau von Aufzügen barrierefrei erschlossen. Eine zweite Maßnahme betrifft die Streckenführung zwischen Rommerskirchen und Rheydt. Dort können Züge zwischen Samstag, 13. April, und Freitag, 10. Mai, wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik nicht verkehren. Die beiden Maßnahmen seien in drei Abschnitte unterteilt, damit Bahnreisende nur auf einer Teilstrecke auf den SEV umsteigen müssen, sagt eine Bahnsprecherin. In Summe ist die Strecke zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Rommerskirchen rund vier Wochen lang nicht durchgehend mit dem Zug zu bewältigen. Für Pendler bedeutet das einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand und das Umsteigen auf den Bus zwischen Hauptbahnhof Mönchengladbach und dem Halt Rommerskirchen. Informationen zu Einschränkungen und Alternativverbindungen (SEV) gibt es auf dem Portal zuginfo.nrw. Im Fall der Linien RE8 und RB27 müssen Nutzer das Feld „Bauarbeiten“ aktivieren und die Linien im Filter anklicken. Der Ersatzfahrplan kann aufgerufen werden.

(apo)