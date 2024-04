Auto geriet in die Gegenfahrbahn Schwerer Unfall in Halver – Radevormwalderin beteiligt

Das Unglück ereignete sich am Freitagvormittag gegen 11 Uhr auf der Straße Schöneberge zwischen Halver und Schalksmühle. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet die 38-jährige Frau aus Radevormwald mit ihrem Hyundai Tucson auf der Fahrt in Richtung Schalksmühle in Höhe Streitstück zu weit nach links Richtung Straßenmitte und stieß dort fast frontal mit einem Skoda Fabia einer 42-jährigen Schalksmühlerin zusammen. Diese erlitt so schwerwiegende Verletzungen, dass die Ärzte vor Ort eine Lebensgefahr nicht ausschließen konnten, teilt die Polizei im Märkischen Kreis mit. In dem Wagen der Schalksmühlerin saß auch ein 14-jähriges Mädchen, das aufgrund der erlittenen schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die 38-jährige Fahrerin aus Radevormwald wurde ebenfalls verletzt, ihr 34-jähriger Beifahrer aus Halver erlitt schwere Verletzungen.