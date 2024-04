79-Jährige schwer verletzt Pedelec-Fahrerin von Auto erfasst

Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Hilden schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntag, 7. April, gegen 17.45 Uhr auf der Kreuzung Reisholzstraße/Forststraße zu einem Unfall, weil die 79-Jährige die Vorfahrt eines Autos missachtet haben soll. Durch die Kollision wurde die Frau zu Boden geschleudert. Schwer verletzt wurde sie von den alarmierten Rettungskräften in einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.