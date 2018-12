Polizei gibt weitere Details bekannt : „Elterntaxi“ an tödlichem Unfall in Mönchengladbach beteiligt

Vor der Grundschule an der Schulstraße haben viele ihre Trauer bekundet und Plüschtiere, Kerzen, Blumen und Briefe niedergelegt. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Nach dem tödlichen Unfall an der Schulstraße in Nönchengladbach, bei dem in der vergangenen Woche ein acht Jahre altes Mädchen von einem Mercedes überrollt worden war, hat die Polizei weitere Einzelheiten zum Unfallhergang bekannt gegeben.

Demnach war das Mädchen an der Schulstraße aus dem Auto seiner Eltern ausgestiegen, um zur Schule zu gehen. Die Achtjährige ging hinter dem Auto auf die verkehrsberuhigte Straße, um die gepflasterte Fahrbahn zu überqueren. Dort kam es dann zu dem Unfall mit dem Mercedes einer 42 Jahre alten Frau.

Die Eltern des verunglückten Mädchens haben sich über ihren Rechtsbeistand zum Sachverhalt eingelassen. Die beteiligte Pkw-Fahrerin ist am Montag bei der Polizei zur Vernehmung erschienen, äußerte sich bei den Beamten jedoch zunächst nicht. Anders als zu Beginn der Ermittlungen geht die Polizei inzwischen davon aus, dass die Frau nicht kurz zuvor vom Straßenrand aus einer Parklücke losgefahren war. Nach neuem Ermittlungsstand hatte die Frau die Straße auf dem Weg zu einer anderen Schule im Durchgangsverkehr befahren, um dort Kinder zum Unterricht zu bringen. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Realschule Volksgarten und das Berufskolleg Volksgartenstraße.



