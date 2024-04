Kommunion in Mönchengladbach „Diesen besonderen Tag muss man feiern“

Rheydt · In diesen Wochen empfangen in Mönchengladbach Hunderte Mädchen und Jungen in der katholischen Kirche die Erstkommunion. Wie die Feier am „Weißen Sonntag“ nach Ostern in St. Marien Rheydt ablief und was den Kindern an der Messe und an den Vorbereitungen besonders viel Spaß gemacht hat.

07.04.2024 , 17:00 Uhr

41 Kinder ziehen in St. Marien Rheydt ein. Am „Weißen Sonntag“ ist die Kirche vollbesetzt – die ersten Reihen sind für die Kommunionkinder reserviert. Foto: Markus Rick (rick)

Von Franz Josef Ungerechts