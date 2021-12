Brand in Mönchengladbach : Vermieter rettet 74-Jährigen aus Wohnung

Brand in Mönchengladbach

Die Feuerwehr wurde zu einem Wohnungsbrand an der Brunnenstraße in Mönchengladbach gerufen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Mönchengladbach Es war Zufall, dass der Mann zum Zeitpunkt des Brandes überhaupt vor Ort war. Er holte den 74-Jährigen aus der betroffenen Wohnung und begann mit den Löscharbeiten.

Ein Vermieter hat am Montag einen 74-Jährigen aus einer brennenden Wohnung gerettet und den Brand gelöscht. Das teilt die Feuerwehr Mönchengladbach am Montagnachmittag mit.

Der Meldung nach habe ein Anrufer am Montag, 13. Dezember, gegen 11.50 Uhr einen Wohnungsbrand in einem Haus an der Brunnenstraße gemeldet. Der Anrufer habe angegeben, den Mieter der betroffenen Wohnung aus dieser bereits herausgeholt zu haben.