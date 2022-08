Polizei in Mönchengladbach : Vermisstes zwölfjähriges Mädchen ist gefunden

Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Update Mönchengladbach/Essen Das Mädchen ist am Bahnhof in Essen unvermittelt in eine U-Bahn eingestiegen und wurde zunächst nicht gefunden. Eine Passantin ist später auf die Zwölfjährige aufmerksam geworden.

Die vermisste Zwölfjährige aus Mönchengladbach ist wieder da. Das teilte die Polizei Essen am späten Freitagabend mit. Eine Passantin war in Bochum auf das Mädchen aufmerksam geworden. Nach Angaben der Polizei gehe es der Zwölfjährigen gut. Die Öffentlichkeitsfahndung ist daher zurücknehmen.

Das Mädchen war nach Polizeiangaben mit ihrem Vater am U-Bahnhof des Hauptbahnhofs in Essen unterwegs gewesen und dann unvermittelt losgelaufen und in eine Bahn gestiegen sein. Ihr Vater kam nicht schnell genug hinterher, fuhr der Tochter nach, konnte sie aber nicht finden.

Mit einem Foto suchte die Polizei nach dem Mädchen und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Eine Passantin traf die Zwölfjährige schließlich in Bochum an.

(RP)