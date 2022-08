Junge aus Viersen vermisst : Wer hat den elfjährigen Elyas gesehen?

Kam am Dienstag nicht nach Hause: der elfjährige Elyas G. Foto: Polizei

Viersen/Mönchengladbach Seit Dienstagabend wird in Viersen-Süchteln der elfjährige Elyas G. vermisst. Er war mit Freunden in Mönchengladbach verabredet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Junge am Dienstag mit Freunden in der Mönchengladbacher Innenstadt verabredet. Von dort sei er nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause gekommen.