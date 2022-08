Unfälle in Mönchengladbach : Fahrer kracht gegen Autos, Lkw und Hofeinfahrt

Unfälle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Wie sich herausstellte, hatte der 20-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis und außerdem Drogen konsumiert. Nach den Unfällen flüchtete er.

Ein 20-jähriger Mann hat in der Nacht von Sonntag auf Montag, 1. August, mit einem Auto mehrere andere Fahrzeuge und Teile eines Hauseingangs entlang der Karstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 2 Uhr, dass ein schwarzer 3er BMW gegen den überdachten Treppenabsatz einer Hofeinfahrt an der Karstraße gefahren sei. Der Fahrer und zwei Mitfahrer seien dann ausgestiegen und zu Fuß in Richtung Hehner Straße geflüchtet.