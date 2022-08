Veranstaltung in Mönchengladbach : Wickrather Schlosspark wird zum Kinderparadies

Veranstaltung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Beim Fest des Wickrather Heimat- und Verkehrsvereins konnten sich die kleinen Gäste an einer bunten Mischung aus Spielen versuchen und dabei Preise gewinnen.

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen 25 Grad verwandelte sich der Park des Wickrather Schlosses am gestrigen Sonntag in ein Kinderparadies der besonderen Art. An sechs verschiedenen Stationen konnten alle Kinder bis zehn Jahren beim Fest des Wickrather Heimat- und Verkehrsvereins ihr Können unter Beweis stellen und die gesammelten Stempeln, die man nach dem Absolvieren einer jeden Station erlangte, gegen ein Spielzeug eintauschen.