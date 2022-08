Saisoneröffnung in Mönchengladbach : Zollhunde und Fußballspiele im Campuspark

Rheydt Das neue Stadion des Rheydter Spielvereins präsentiert sich als moderne Spielstädte mit einem Trainingshügel der besonderen Art. Bei der Eröffnung waren auch Organisationen wie THW, DLRG und der Zoll zu Gast.

Das Schwelgen in der Erinnerung an die „gute, alte Zeit“ verklärt nicht den Blick von Horst Imdahl. Der Vorsitzende des Rheydter Spielvereins spricht davon, dass das alte Stadion des „Spö“ am Jahnplatz sein besonderes Flair hatte und mit seinem legendären Spielertunnel, durch den die Mannschaften aus dem Umkleidekabinen auf das Spielfeld traten, eine echte Attraktion war. Doch diese Zeit ist vorbei.

Das alte Stadion von 1922 ist längst nicht mehr zeitgemäß gewesen. „Jetzt haben wir ein schickes, neues Stadion“, sagt Imdahl. „Alles bestens.“ Die Erinnerung an die alte Spielstätte des RSV ist auch bei Ulrich Elsen, Bezirksvorsteher und Rheydter Urgestein, immer präsent. „Das ist für mich altes, bestens vertrautes Terrain“, sagt Elsen, während er über das Gelände schaut, das nunmehr zum Campuspark geworden ist. „Rheydt entwickelt sich“, meint er zufrieden. Die moderne Sportstätte, die eine Verbindung zur Hochschule besitzt, sei ein „Zeichen dafür, dass es in Rheydt vorwärtsgeht“.

Einiges im neuen Stadion erinnert an die Vergangenheit: die Haupttribüne ebenso wie das denkmalgeschützte Ehrenmal. Doch stand am gestrigen Sonntag die Gegenwart im Mittelpunkt, als familiengerecht die Saisoneröffnung gefeiert wurde. Der RSV hatte sich dabei einen interessanten Partner ausgesucht: Der Verein „Sicher-Miteinander“ präsentierte sich und die ihm angeschlossen zwölf Organisation auf einer Blaulichtmeile. Ob Feuerwehr, Zoll, Bundespolizei, DLRG oder Bundeswehr – über 90 Ehrenamtler aus Organisationen, die mit dem Thema Sicherheit betraut sind, stellten sich vor. „Wir wollen nach der Corona-Pandemie wie der ‚Spö‘ wieder durchstarten“, sagt dazu der Vorsitzende von „Sicher-Miteinander“ Berthold Nielsen. Er bedauert, dass der Weiße Ring dem Verein nicht mehr angehört. „Ohne Ehrenamtler läuft halt nichts.“ So ist der Auftritt am Campuspark auch eine Möglichkeit, neue Mitglieder für die verschiedenen Hilfsorganisationen vor Ort zu gewinnen.