Scavenger-Hunt in Mönchengladbach : Bei der Schnitzeljagd zum Frühstück im Pyjama

Bei der Preisverleihung des Scavenger-Hunt wurde die „Zombienation“ mit 6861 Punkten zum Sieger gekürt. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Der Scavanger-Hunt löste allgemeine Begeisterung aus. In verschiedenen Aufgaben haben sich fast 2000 Teilnehmer bewiesen. Beim Fest am See wurde nun der Sieger in einer feierlichen Siegerehrung gekürt.

Das Frühstücken im Schlafanzug in einem Café in Rheindahlen war noch eine der leichtesten Aufgaben, ebenso das Türmchenbauen mit Bierdeckeln, schwieriger wurde es schon bei der Suche nach einer Werbung für ein alkoholisches Getränk in St. Vitus. Die Suche nach dem ältesten Textilhaus in Mönchengladbach musste ebenso erfolgreich abgeschlossen werden wie das Herstellen eines Wetterberichts.

Eine Schnitzeljagd der besonderen Form, die die Teilnehmer durch die gesamte Stadt Mönchengladbach schickte, fand ihren Höhepunkt mit einer großen Siegerehrung beim Fest am See an Schloss Wickrath. „Scavenger-Hunt“ nennt sich diese digitale Schnitzeljagd, bei der dank einer App die Teilnehmer ihre Aufgaben finden und ihre Lösungen übermitteln konnten. Fast 2000 Teilnehmer in 400 Gruppen beteiligten sich an der Aktion, die von der Stadtverwaltung und der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) angeboten wurde. In 14 Tagen mussten 150 Aufgaben bewältigt werden. Sieger bei der „verrücktesten Rallye durch unsere Stadt“, wie Moderator Frank Nießen auf der Bühne beim Fest am See meinte, wurde das Team Zombienation, das 148 Aufgaben löste und 6861 von maximal 7000 Punkten erreichte. Der Lohn der erfolgreichen Bemühungen bei der Jagd durch die Stadt ist ein Zeppelinrundflug. Den Gutschein dafür überreichte Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber, die auch die anderen neun Erstplatzierten mit Preisen und Urkunden bedachte. „Die digitale Rallye ist eine tolle Idee, die den Teilnehmern gezeigt hat, was es alles in Mönchengladbach gibt. Sie haben unsere Stadt neu erleben können“, sagte sie.

Info So schnitten die besten zehn Gruppen ab Platzierung Nach den Gewinnern „Zombination“ folgten auf den weiteren Plätzen „DasAsozialeNetzwerk“ mit 6741 Punkten, „GiKi-Fire Fuckers“ mit 6540, „GoGoTaxi“ mit 6458, „Die Chaos Schlümpfe“ mit 6104 Punkten, „GC42 – Die Antwort auf ALLE Fragen“ mit 6102, „G-Town-Avengers“ mit 6048, „Für Rum und Ehre“ mit 5739, darauf der „Hütchenclan“ mit 5681 und „Die Idiotengruppe“ mit 5527 Punkten.

Das Bewusstsein für die eigene Stadt und die verschiedenen Zentren zu schärfen, war ein Ziel dieser Rallye, wie Kajetan Lis, Projektmanager bei der Stadtverwaltung, erläuterte. „Wir wollten zeigen, dass Mönchengladbach viel zu bieten hat. Auch in den Stadtteilen gibt es viel zu sehen und zu erfahren.“ Das Bemühen, die Bürger für ihr Mönchengladbach zu interessieren, sei erfolgreich gewesen.

„Es hat allen Beteiligten riesigen Spaß gemacht“, bestätigte Alice Welters-Dahmen von der MGMG. Rund die Hälfte der Aufgaben hatte der Betreiber der Rallye-App vorbereitetet. „Wir haben dann unsere Bürger gefragt, was es an Besonderheiten in ihren Vierteln gibt. Aus den Antworten haben wir die weiteren Fragen zusammengestellt.“ Die Resonanz sei überwältigend gewesen, so Lis. Bei der Suche nach kniffligen Aufgaben waren die Interessierten ebenso engagiert bei der Sache wie bei den Lösungen. Eigentlich spricht daher nach der großen Resonanz und der Begeisterung der Teilnehmer nichts dagegen, „Scavanger-Hunt“ im nächsten Jahr fortzusetzen. Darüber haben nun Politik und Verwaltung zu beschließen.