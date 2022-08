Schützenfest in Mönchengladbach : Gelebter Zusammenhalt in Dorthausen

Die Vorparade der Dorthausener Schützen zog am Samstag feierlich am Königshaus von Hermann Josef Lauterbach vorbei. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Beim Schützenfest der St. Christophorus Schützenbruderschaft gab es in diesem Jahr einige Veränderungen. Im Zentrum stand aber weiterhin das gemeinschaftliche Schützenleben.

„Klein aber fein“, so bezeichnen die Dorthausener nicht nur ihre Schützenbruderschaft, sondern auch ihr Schützenfest. Am Samstag besuchten sie die beiden Kapellen St. Rochus/Antoniuskapelle in Kothausen und die Josefskapelle in Dorthausen. Sonntagnachmittag verdoppelte sich der Zug der Schützen, als die befreundeten Bruderschaften aus Hehn, Günhoven, Rheindahlen, Broich-Peel und Bettrath zur großen Parade vor der Königin Simone Lauterbach am Sitterhof mit antraten. Schützenkönig ist Hermann Josef Lauterbach, seine Minister sind die Brüder Peter und Georg Wollensack.