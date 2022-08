Konzerte in Jüchen : Niederrhein-Musikfestival macht Station im Schloss

Jüchen Das 18. Niederrhein-Musikfestival lädt vom 14. August bis zum 22. Oktober zu einer musikalischen Weltreise ein. Neben den Konzerten in Korschenbroich, Mönchengladbach, Kaarst, Viersen und Nettetal, finden auch mehrere Veranstaltungen in Jüchen statt.

Am Sonntag, 21. August, erwartet das Publikum ein betörendes „Plaisir d‘Amour“ unter dem freien Himmel des Schlosses Dyck, wenn sich die Künstler und Künstlerinnen des Niederrhein-Musikfestivals in die Poesie und Eleganz der französischen Lebensart einfühlen.

Die drei jungen Damen des portugiesischen Ensembles Faya werden am Sonntag, 28. August, im Innenhof des Schosses Dyck mit Gesang und einer Vielzahl an Instrumenten darstellen, wie sie in dem Schmelztiegel Lissabon eine neue Heimat gefunden haben: „Lusoriental Swing from Lisbon“ heißt ihr Programm, in dem sich Vocal-Swing und orientalische Elemente mit französischem Chanson und brasilianischem Groove mischen und der Batuko von der kapverdischen Insel Santiago sich eigentümlicherweise sogar mit der Polyphonie des Barock aufs Beste versteht.