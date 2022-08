Rettungshubschraubereinsatz in Mönchengladbach : Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Rettungshubschraubereinsatz in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der 64-Jährige kollidierte mit einem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Bei einem Verkehrsunfall an der Beckrather Straße in Wickrath hat am Donnerstag, 4. August, um 14 Uhr ein 64-jähriger Motorradfahrer durch den Zusammenstoß mit einem Auto schwerste Verletzungen davongetragen. Das teilte die Polizei mit.