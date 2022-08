Aktionen in Mönchengladbach : Rheydt für Vinyl-Freunde und Genießer

Wie im Urlaub: Liegestuhl, Lounge-Musik und kühle Getränke gab es beim „Spotlight-Chillout“ auf dem Harmonieplatz. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Der neue Plattenladen „For the Record“ an der Friedrich-Ebert-Straße zieht viele Besucher an. Auf dem Harmonieplatz herrscht bei der „Spotlight“-Reihe der Initiative „Rheydt lebt“ Urlaubsflair. Und auch im „Raum für Jugendliche“ tut sich einiges.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva Baches und Denisa Richters

Es ist Freitagabend. Und durch die Friedrich-Ebert-Straße in Rheydt weht eine Atmosphäre wie in einem angesagten Szene-Viertel in Berlin oder Leipzig. Vor einem Ladenlokal stehen in Grüppchen Menschen, plaudern, lachen, drinnen ist es voll. Durchs Schaufenster sind blaue Wände zu sehen, unter der Decke schweben leuchtende Schlagzeugbecken. Überall Plattenspieler und Kopfhörer – vor allem aber Schallplatten. Richtige, nämlich aus Vinyl. Von Kraftwerk bis Bob Dylan sind manche Schätzchen dabei.

Als hätte die Stadt auf den Plattenladen „For the Record“ von Norbert von Dahlen und André Dollmann von Oye gewartet, füllen mit der offiziellen Eröffnung zahlreiche Vinylliebhaber den kleinen Laden, stöbern in den Regalen und Kisten, hören in die Scheiben rein. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen an diesem Abend. Und alle sagen in etwa das gleiche: So etwas hat gefehlt! Tolles Design! Gut, dass ihr hier seid!

Volles Haus bei der Eröffnung des Plattenladens „For the Record“ an der Friedrich-Ebert-Straße 51-53: Vinylfreunde stöberten und lobten das Design der Freimeister. Foto: Hannah von Dahlen

„Wir haben auf allen Kanälen viel Zuspruch erhalten“, bestätigt von Dahlen. Oleg Langer hat schon einen ganzen Stapel Platten auf eine Kiste gelegt: „Die werde ich nicht alle kaufen“, sagt er lachend. Aber das eine oder andere Schätzchen vielleicht doch. Vor zehn Jahren hat er sich einen Plattenspieler gekauft – und bestätigt damit einen Trend. Felix Herfs lobt die große Auswahl und das Raumkonzept. Das Design stammt von den Freimeistern um Johannes Jansen. Das Konzept ist nachhaltig, alle Materialien sind wiederverwendbar.

Fast in Sichtweite des neuen Ladens ist an diesem Abend ein weiterer Höhepunkt aufgebaut: Auf dem Harmonieplatz stehen bunte Liegestühle, davor Planschbecken, rhythmische Lounge-Musik vom DJ Kollektiv „Monnike con Moto“ füllt den Platz in der Abendsonne. Urlaubsstimmung. „Das haben wir uns verdient“, sagt Ulrich Wateler, Inhaber des „Zwischenraum“ in der Fußgängerzone und Mitglied der Initiative „Rheydt lebt“. Seit Mai organisiert die Initiative jeden ersten Freitag im Monat unter dem Titel „Spotlight“ ein besonderes Angebot. Heute steht „Chillen“ auf dem Programm, also Entspannung.

„Wir sind aus der Mitte der Händler in Rheydt entstanden und möchten zeigen, wie viele inhabergeführte und unterschiedliche Geschäfte es in Rheydt gibt“, sagt Wateler. „Das Quartiersmanagement, die Stadt und das City-Management Rheydt unterstützen uns sehr dabei.“ Wo Menschen seien, gäbe es auch keine Angsträume, ergänzt Konstantin Jansen, Vorsitzender des Kulturvereins Karhe.

Am Stand von Daniela Marischen, die fürs Quartiersmanagement arbeitet und das angesagte Café „Lou Lou‘s“ betreibt, stoßen Weinliebhaber an und nehmen auf die Bierbänken Platz, die sich schnell füllen. Birgit Imkamp hat sich für die Vorspeisen aus dem Blue Angel entschieden: „Das Essen war super“, sagt sie und schaut von ihrem Liegestuhl in die Sonne. „Ich finde es immer schön, wenn in Rheydt etwas passiert.“ Thomas und Andrea Nio loben das persönliche Engagement der Rheydter Händler: „Das ist toll!“

Der Aktionsraum für Jugendliche in der Citypassage an der Hauptstraße 36: Mary Jackschmitz und Fee Dorsten kümmern sich um die Jugendlichen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)