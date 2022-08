„Falsche Werbeversprechen“ : Stadtverwaltung warnt vor teuren Online-Diensten

Mönchengladbach Ein privates Dienstleistungsunternehmen bietet an, sich gegen eine Gebühr um Meldebescheinigungen und Führungszeugnisse zu kümmern. Doch so einfach geht das nicht, heißt es aus dem Rathaus.

„Klingt einfach, ist es aber nicht“, heißt es aus der städtischen Pressestelle. Nach den Erfahrungen der Meldestelle Mönchengladbach werden die von den Kunden beim Dienstleister gestellten Anträge nämlich nur ausgedruckt und per Briefpost an die Verwaltung weitergeleitet. Die so bei der Meldebehörde eingehenden Anträge seien aus zweierlei Sicht problematisch. Die Anträge auf Führungszeugnisse dürfen von der Meldebehörde in dieser Form gar nicht bearbeitet werden. Die Anträge auf Meldebescheinigung könnten theoretisch bearbeitet werden, allerdings haben die antragstellenden Personen die Gebühr noch nicht entrichtet, was die Abwicklung verzögert. In beiden Fällen müsse die Meldestelle Kontakt zu den Antragstelleren aufnehmen, um sie über die Probleme mit dem Antrag zu informieren.