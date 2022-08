Brauchtum in Mönchengladbach : Schelsener Schützen spenden 57.000 Euro

Brauchtum in Mönchengladbach

Bei der Kranzniederlegung in Schelsen waren Ahrweiler Schützen zu Gast. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Schelsen Das diesjährige Schützenfest der St. Josef Bruderschaft in Schelsen überzeugte nicht nur mit einem gelungenen Festgottesdienst. Schützen aus Ahrweiler waren zu Gast, die von der Bruderschaft unterstützt werden.

Koch hatte den Präses der Bruderschaft, Diakon Norbert Häusler, gebeten, keine seichte und flache Ansprache zu halten. Das ließ sich Häusler, der am 30. April zum ständigen Diakon geweiht worden war, nicht zweimal sagen. Er predigte, wie es seine Art ist, humorvoll, aber auch intensiv und mit Tiefgang. Er redete von einer verkehrten Welt, in der die Diener ihre Herren bedienen, und erklärte das an eigenen Erlebnissen mit seinen Schützenbrüdern. Zum Festgottesdienst waren mit Pfarrer Achim Köhler, Bezirkspräses Johannes van der Vorst und den beiden Diakonen Norbert Häusler und Markus Effertz gleich vier „Herren“ angetreten.