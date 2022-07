Brauchtum in Mönchengladbach : Welche Rolle die Größe der Königin beim Mairichten in Günhoven spielt

Mönchengladbach Mehr schaufeln und mehr laufen. Für die St.-Matthias-Schützen in Günhoven gab es diesem Jahr mehr zu tun. Und das hatte zwei Gründe.

Viele Kilometer mussten die St.-Matthias-Schützen am Wochenende laufen. Das ist so, weil der König im Ortsteil Genhülsen seine Residenz hat. „Der Weg richtet sich nach dem König. Der wird abgeholt, egal, wo er wohnt“, erklärt Brudermeister Heinz Wille. So waren es alleine am Samstag fünf Kilometer, die marschiert wurden. Nach dem traditionellen Aufstellen am Bauernhof Pflipsen in Groterath ging es zum Mairichten zum Königshaus in Genhülsen. Dort wurde der Maibaum ins vorbereitete Loch gehievt. Zur exakten Tiefe des Baumloches verwenden die Günhovener ein besonderes Messverfahren: Das Loch muss so tief sein, wie die Königin groß ist. Doch in diesem Jahr fehlten einige Zentimeter für den festen Halt des Baumes, denn Königin Petra Renner ist zierlich, es musste nachgeschaufelt werden.