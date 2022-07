Feuerwehreinsätze in Mönchengladbach : Zweimal brennen Reifen im Keller eines Hauses

Feuerwehreinsätze in Mönchengladbach

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Wochenende zweimal zum Hensenweg ausgerückt (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Mönchengladbach Die Ursachen der Brände sind noch ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Menschen wurden nicht verletzt. Zum Glück hatten Polizisten das Gebäude rechtzeitig evakuiert.

Die Feuerwehr ist am Wochenende zweimal innerhalb von weniger als neun Stunden zum Hensenweg in Waldhausen ausgerückt. Beide Male brannten dort im Keller eines Mehrfamilienhauses Autoreifen. Das erste Mal hatten Bewohner das Feuer am Samstag kurz nach Mitternacht gemeldet. Durch das engagierte Eingreifen eines Mieters mit einem Feuerlöscher blieb der Brand auf seinen Entstehungsbereich begrenzt. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera und lüftete den Treppenraum und den Keller. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Sachschaden blieb nach Angaben der Feuerwehr durch das schnelle Handeln der Bewohner begrenzt.