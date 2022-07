Brauchtum im Düsseldorfer Süden : Urdenbach feiert wieder Schützenfest

Urdenbach Am Samstag feierten die Schützen mit anderen Vereinen aus der Region, am Sonntag gab es dann ein großes Dorffest. Neuer Schützenkönig ist Marcel Bloedorn.

Regierungswechsel in Urdenbach: Nach drei Jahren im Amt wurden die Majestäten der Urdenbacher Bürgerschützen, König Jens Bayer und Prinzessin Laura Garn, beim am Wochenende gefeierten Schützen- und Dorffest abgelöst. Während der vergangenen Jahre hatte man auch im Dorf im Düsseldorfer Süden das Brauchtum nicht in gewohnter Form feiern können, umso größer war die Freude, endlich einen Teil des Verpassten nachzuholen.

Am Samstag war es dann endlich so weit: Die Urdenbacher Bürgerschützen schossen um die Königswürde. Der entscheidende Treffer gelang Marcel Bloedorn. Der 26-Jährige wird seine Regierung an der Seite seiner Lebensgefährtin, Königin Rebecca Pruschke, antreten. Noch am selben Tag wurden die neuen Majestäten inthronisiert und mit einem Großen Zapfenstreich in ihre Ämter eingeführt. Dabei wurde auch Bloedorns Großvater, selbst Ehrenmitglied im Verein und inzwischen 90 Jahre alt, ins Festzelt geführt. „Der Samstag war vor allem der Tag für die Schützen in Uniform und Ornat“, erklärt Vereinsvorstand Jörg Haak. „Wir hatten Besuch von vielen Vereinen aus der Region.“