19. Internationale Enten-Rallye Mönchengladbach : „Das ist kein Auto, das ist eine Kultur“

Mönchengladbach Sie wirken wie aus der Zeit gefallen: die betagten Citroen 2CV, den meisten als Ente bekannt. Mehr als ein Dutzend Fahrer trafen sich zur 19. Internationalen Rallye in Mönchengladbach. Die Autos sind inzwischen rare Schätze.

Nach zweijähriger Pause konnte Organisator Stefan Schneider die Teilnehmer, die auch aus Düsseldorf, Viersen , Krefeld, Düren und Niederkrüchten mit ihren betagten Citroen 2CV gekommen waren, vom Gartencenter auf eine 81 Kilometer lange Rallye durch den Niederrhein nach Viersen-Dülken und Nettetal-Breyell schicken. „Immer der Vorfahrtstraße folgen, sofern das Bordbuch keine anderen Anweisungen gibt, nicht an Haustüren klingeln und auch nicht fremde Grundstücke betreten“, gab er den Startern mit auf die Strecke, bevor er sie mit der Startflagge in den französischen Nationalfarben losschickte.

„Selbstverständlich habe ich wenig befahrene Straßen ausgesucht“, sagt der Organisator, der einige knifflige Fragen in das Bordbuch eingestreut hat. Außerdem musste ein Kontrollpunkt angefahren werden und während der Rallye gab es die Möglichkeit, auf der Kartbahn in Niederkrüchten mit der Ente ein paar Runden zu drehen. Aufs Tempo kam es nicht an, in einem einstündigen Zeitfenster hatten die Teilnehmer anzukommen. Wer glaubte, das Ziel sei am Start, irrte gewaltig. Treffpunkt war der Campingplatz in Niederkrüchten-Brempt zum geselligen Ausklang.