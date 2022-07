Saisonfazit Sportfreunde Neersbroich : Die Rückrunde eines Aufsteigers

Oliver Glogau, Trainer der Sportfreunde Neersbroich. Foto: Fupa

Fussball-Kreisliga A Nach einer schwachen ersten Saisonhälfte kämpfte sich das Team von Oliver Glogau ins Mittelfeld der Liga. Vor allem die Defensive überzeugte – und ein Torjäger, der häufig fehlte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erik Heimes

Die Sportfreunde aus Neersbroich blickten auf eine recht schwache Hinrunde zurück, in der sie lediglich 15 Punkte sammelten. Doch dann fing sich die Mannschaft um Trainer Oliver Glogau und ist somit schlussendlich „mit einem blauen Auge davon gekommen“, so der Coach.

So lief die Rückrunde

Neersbroich startete die Rückrunde von Platz 13 und mit 15 Punkten auf dem Konto, doch es gelang, diese Anzahl bis zum Ende der Spielzeit mehr als zu verdreifachen. Das erste Spiel der Rückrunde gegen den SV Germania Geistenbeck gewann man durch ein Tor des Top-Torjägers Tim Heymanns 1:0. Acht Siege, vier Unentschieden, darunter auch das Remis gegen den späteren Meister TuS Wickrath am letzten Spieltag, dazu drei Niederlagen, so lautete letztendlich die Bilanz der Rückrunde. Das brachte insgesamt 31 Zähler ein, wodurch die Mannschaft von Trainer Glogau zum Ende der Saison auf Platz sechs stand. Das Saisonziel, einen besseren Tabellenplatz als im Vorjahr (Platz acht) zu erreichen, welches nach der ernüchternden Hinrunde erst einmal unwahrscheinlich schien, wurde also schlussendlich doch noch erreicht.

Das war gut in der Saison

„Wir haben besser verteidigt. Die Abwehr war letztendlich stabiler in der Rückrunde, wodurch dann auch ein Stück weit das Spielglück wieder zurückgekommen ist“, lobt Glogau seine Mannschaft. In der Hinrunde kassierten die Sportfreunde 43 Tore, bei 27 eigenen Treffern. In der Rückrunde waren es dagegen nur noch 22 Gegentore. Damit stellen die Neersbroicher die drittbeste Abwehr der Rückrunde. Nur bei den Aufsteigern TuS Wickrath (15) und ASV Süchteln II (21) landeten weniger Bälle im Netz. „In der Hinrunde gab es ganz viele Spiele, in denen der Ball an den Pfosten oder vorbeigegangen ist. Solche Bälle haben in der Rückrunde dann gepasst. Wir waren ballsicher und haben Spiele auch mal 1:0 gewonnen“, begründet Glogau den Erfolg in der Rückrunde.

Das war nicht so gut in der Saison

Auch wenn Neersbroich in der Rückrunde sechs Tore mehr erzielte, war Glogau noch nicht vollends zufrieden mit der Offensivleistung seiner Mannschaft. „Wir haben zwar Tore gemacht, aber immer noch unglaublich viele Chancen liegengelassen“, kritisiert der Coach der Sportfreunde Neersbroich. So zum Beispiel beim Rückrundenspiel gegen den Tabellendritten Türkiyemspor. „Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Chance zum Ausgleich liegengelassen.“ In der zweiten Halbzeit warf Neersbroich alles nach vorne und bekam noch zwei Gegentore. „Dann sieht das Ergebnis mit 1:4 wieder sehr deutlich aus. Hätten wir da unsere Torchancen genutzt, wären wir mit Punkten nach Hause gegangen“, sagt Glogau.

Spieler der Saison

Trotz der starken Rückrunde der Abwehr sieht Glogau einen Spieler aus der Offensive als Spieler der Saison. „Ich möchte an dieser Stelle Tim Heymanns nennen. Er hat eine hohe Qualität, was den Torabschluss anbelangt. Er ist eine coole Socke vor dem Tor, deswegen hat er dort gespielt“, sagt Glogau. Heymanns schoss in der gesamten Saison 16 Tore und erzielte somit etwas mehr als jedes vierte Tor der Neersbroicher in dieser Saison. Und das in nur 17 Spielen. „Er fährt gerne in den Urlaub, war zum Ende der Saison noch zweimal verletzt und somit leider manchmal nicht verfügbar“, erklärt der Trainer.

So geht es weiter