71. Kleingartenwettbewerb in Mönchengladbach : Das sind die Sieger im Kleingartenwettbewerb

Im KGV Fasanenblick wurden die Sieger des diesjährigen Kleingartenwettbewerbs verkündet. Im Augenblick der Bekanntgabe reißt Vorsitzende Angelika Aust die Arme hoch, als der KGV Zum Burggrafen als Sieger ausgerufen wird. Georg Brill jubelt mit. Ingeborg Klein kann es noch nicht fassen. Foto: Reichartz, Hans-Peter/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Welcher Garten und welche Anlage sind am schönsten? Wer bietet besonders umwelt- oder kinderfreundliche Leistungen? Und wie ist die Fachberatung? In fünf Kategorien wurden die Preisträger bei der inzwischen 71. Challenge bestimmt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

„Ein Glück, es regnet“, rief Vera Borzekowski. So einen Satz auf einer Veranstaltung im Freien – den kann nur eine passionierte Gärtnerin von sich geben. Sie hatte über den Regen hinaus allen Grund, sich zu freuen. Beim 71. Kleingartenwettbewerb des Kreisverbands Mönchengladbach der Gartenfreunde e.V. belegte sie gemeinsam mit ihrem Mann den ersten Platz in der Kategorie der Einzelgärten.

Der Jubel war groß. Seit 1992 bestellen Vera und Erwin Borzekowski ihren Garten in der Kleingartenanlage Mönchengladbach-Großheide. „Wir sind beide gartenverrückt. Ich bin in einem Garten aufgewachsen“, sagte sie. Die Eheleute verbringen, so erzählte sie weiter, jeden Tag dort, vom Frühstück bis zum Abendessen, werkeln im Garten, wecken ein. „Ich lebe für meinen Garten und ich lebe in meinem Garten.“ Auf den zweiten Platz in der Auswertung der Einzelgärten kamen Martina Weiland und Fred Harmes vom KGV Windberg, auf den dritten Cornelia Joschko vom KGV Neue Niers. Die Bekanntgabe fand im Kleingartenverein Fasanenblick statt.

Insgesamt 2800 Parzellen gibt es in 52 städtischen Kleingartenanlagen in Mönchengladbach. Diese liegen übrigens Oberbürgermeister Felix Heinrichs sehr am Herzen. Der Vorsitzende des Kreisverbandes, Johannes Kernbach, sagte in seiner Ansprache, dass sich Heinrichs am Freitag der Jury angeschlossen und drei Anlagen mit den Juroren begangen habe. „Er ist eine Stütze der Kleingartenvereine“, so Kernbach.

Die Kleingärten sind für die Bewertung in drei Gruppen unterteilt. „Ein bisschen wie in der Bundesliga“, so Hans-Peter Reichartz, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes. Von Donnerstag früh um 7 Uhr bis Samstagnachmittag waren die Juroren unterwegs. Für die Anlagen in den Gruppen A und B waren das Günter Dahmen und Marianne Genenger-Hein aus Düsseldorf, Kleo Monforts aus Wegberg. Für die Einzelgärten der Gruppen A und B Sabine Forchhammer aus Neuss, Reingard Kirkhouse aus Duisburg und Wolfgang Hilberath aus Düsseldorf. Die Jury der Gruppe C bestand für die Anlagen aus Hans-Jürgen Gormanns, Ralf Jansen und Franz-Peter Peltzer aus Mönchengladbach. Für die Einzelgärten waren Dagmar Röckrath, Sonja van Held, Waltraud Reichartz aus Mönchengladbach in der Jury.

Die Sieger wurden in fünf Kategorien gesucht: schönste Kleingartenanlage, schönster Einzelgarten, umweltfreundliche Leistungen, kinderfreundliche Leistungen und die Fachberatung. Hans-Peter Reichartz und Johannes Kernbach verkündeten die Preisträger. Kernbach hatten offenkundig Spaß daran, die Sieger ein wenig auf die Folter zu spannen. „Haltet die Taschentücher bereit“, rief er den Kleingärtner zu. Es könnten schließlich Tränen der Freude oder der Enttäuschung fließen.