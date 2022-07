Lesung in der Stadtteilbibliothek Rheydt : Auf den Spuren eines flämischen SS-Mitglieds

Info

Termine Kristine Bilkau liest „Nebenan“ am Dienstag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr in der Stadtteilbibliothek Rheydt. Kerstin Schweighöfer stellt „Gebrauchsanweisung für die Niederlande“ am Freitag, 5. August, um 19.30 Uhr in der Stadtteilbibliothek Rheydt vor. Der Schauspieler Ronny Tomiska liest aus J.J. Voskuils „Das Büro, Band VII“ am Freitag, 12. August, an einem eher ungewöhnlichen Ort: im Lager der Stadtbibliothek auf der Krefelder Straße 423.

Tickets Alle Tickets für die Veranstaltungen des Literarischen Sommers sind online unter eventim-light.com zu erhalten. Das gesamte Programm steht unter: www.literarischer-sommer.eu.