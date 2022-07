Kolumne Mensch Gladbach : Der Spar-Meister

Die Stadt Mönchengladbach hat ordentlich gespart und nur noch halb so viele Altschulden wie vor zehn Jahren und pro Einwohner weniger als viele andere Städte in NRW. Foto: Andreas Gruhn

Meinung Mönchengladbach Dass die Stadt ihre Schulden innerhalb von zehn Jahren halbiert hat, ist schon eine Leistung. Doch noch interessanter ist der Vergleich mit der Entwicklung der roten Zahlen in anderen Städten.

Rot ist ja an sich eine schöne Farbe, wenn es nicht gerade um Fußball geht. Aber auch auf dem Kontoauszug oder in der Bilanz will man sie nicht sehen. Denn rote Zahlen bedeuten Schulden und damit meist eingeschränkten Spielraum – von sinnvollen Investitionen, die bleibende Werte schaffen, wie ein kluger Hauskauf, abgesehen.

Bei öffentlichen Haushalten ist Rot leider in der Regel die vorherrschende Farbe. Das Steuergeld rauscht zu rasch aus der Kasse. Was nicht immer mit Verschwendung zu tun hat, sondern auch an den Pflichten liegt. In Kommunen sind es vor allem die Ausgaben für Soziales und Personal, die die dicksten Kosten-Posten im Haushalt ausmachen. Hinzu kommen aber Lasten aus der Vergangenheit, als mancherorts das Füllhorn für bestimmte, nicht selten politische Interessen zu locker ausgeschüttet wurde. Hohe Zinsen – ja, die gab es mal! – brachten manche Städte nahe der Handlungsunfähigkeit.

Auch Mönchengladbach war in dieser Zone. 1,32 Milliarden Euro betrug der Altschuldenstand vor zehn Jahren. Hinzu kamen Kassenkredite von fast 900.000 Euro. Dann entschied die damalige Ampel-Mehrheit im Stadtrat, freiwillig dem Stärkungspakt Kommunalfinanzen des Landes beizutreten. Der Pakt sah Rechte und Pflichten vor: Das Land ließ zur Unterstützung Geld an die beteiligten Kommunen fließen, die wiederum erklärten sich bereit, ihren Haushalt kontrolliert zu konsolidieren.

In Mönchengladbach gelang das durch Einsparungen sowie Erhöhung von Steuern und anderen Abgaben. Die Altschulden konnten nahezu halbiert, die Kassenkredite immerhin auf eine halbe Million Euro gesenkt werden. 2018 konnte der Kämmerer nach 24 Jahren den ersten ausgeglichenen Haushalt vorlegen, Ausgaben und Einnahmen hielten sich also wieder die Waage. Das ist bisher so geblieben. Die aktuellen Unwägbarkeiten – wie die noch vom restlichen Etat isolierten Mehrausgaben durch die Pandemie oder die nur schwer kalkulierbaren Folgen des Kriegs in der Ukraine – sind dabei allerdings noch ausgeklammert.

Insgesamt hat Mönchengladbach in zehn Jahren die Schulden um 38,6 Prozent reduziert, belegt nun eine Statistik des Landes. Entfielen 2011 auf jeden Mönchengladbacher im Schnitt 4852 Euro Schulden, waren es zehn Jahre später nur noch 2944. Das allein ist schon eine Leistung.

Doch erst ein Vergleich mit anderen Städten zeigt, wie gut Mönchengladbach gehaushaltet hat: In Düsseldorf zum Beispiel sind die Schulden im selben Zeitraum demnach um 261,2 Prozent gestiegen, allerdings ist jeder Düsseldorfer dennoch im Schnitt nur mit 1870 Euro verschuldet. Bonn ist seit 2011 um 39,2 Prozent tiefer in die roten Zahlen gerutscht, pro Kopf bedeutet das 5739 Euro Schulden. Ob Aachen oder Köln – das Minus in der Stadtkasse ist gewachsen. Krefeld und Duisburg konnten ihre Schulden zwar senken, das aber nur um 10,2 beziehungsweise 25,8 Prozent, also deutlich weniger als Mönchengladbach. Pro Einwohner kommt Krefeld auf 3325 Euro Schulden, Duisburg sogar auf 4890 Euro.

Wenn das mal keine bereichernde Nachricht ist.