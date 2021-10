Winterbrauchtum in Mönchengladbach : Spätkirmes in Venn mit Schützenprogramm

Mönchengladbach Für zünftige Oktoberfeststimmung sorgten am Freitag „Die Kleinenbroicher“. Als besonderes „Schmankerl“ ließ die Bruderschaft bayrische Spezialitäten servieren.

So startete am Freitag mit allerlei bayrischem Liedgut das Wochenende im ausverkauften Festzelt. Für zünftige Oktoberfeststimmung sorgten „Die Kleinenbroicher“. Als besonderes „Schmankerl“ ließ die Bruderschaft bayrische Spezialitäten servieren. Auch der Schützenabend am Samstag war bestens besucht.

Ebenso vor der Parade am Sonntagmorgen der Schützengottesdienst mit Präses (a.D.) Pfarrer Horst Straßburger, der sich eine kleine Spitze in Richtung der Schützen nicht nehmen ließ: „Sagt bitte denen, die vor Messbeginn an den Seiten raus gegangen sind, dass es schön war.“ Böse war der Präses jedoch nicht, denn mit guter Laune nahm er die sonntägliche Parade bei kalten Temperaturen, aber prächtigem Sonnenschein zu seinen Ehren ab; gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Monika Halverscheid (Grüne), Jochen Klenner (MdL), Bezirksbundesmeister Horst Thoren und vielen Besuchern am Straßenrand. Zum Abschluss übernahm DJ Marc Thönes den musikalischen Frühshoppen im Festzelt.