Jubiläum in Mönchengladbach : 600 Jahre St.-Vitus-Laurentius Schützen

Jubiläum in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Stadtmitte-Bruderschaft fehlt wie den meisten anderen auch eine Gründungsurkunde. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Anfänge ins Jahr 1422 reichen. Grund genug, dieses Jubiläum zu feiern.

Für eine gute Handvoll heimischer Schützenbruderschaften reicht deren Gründung bis ins Mittelalter zurück. Zu nennen sind Waldhausen (1279), Wanlo (1400), Giesenkirchen (1421), MG-Stadtmitte (1422), Rheindahlen (1433), Hardt (1451) und Neuwerk (1497). Die Nachbarstädte Korschenbroich (1504) und Neuss (1414), fallen gleichfalls in dieses Zeitfenster.

In einigen Fällen erfolgt der Nachweis der Gründung oft unter Bezug auf Selbstauskünfte zum Zeitpunkt eines Jubiläums und der damit verbundenen Erstellung einer Festschrift. So auch bei der St.-Vitus-Laurentius-Schützenbruderschaft Mönchengladbach-Stadtmitte, die vom 15. bis 18. September ihren 600. Geburtstag feiert.

Zum Fest erscheint ein in Layout und Inhalt anspruchsvolles Festheft, für das Archivar und Vizepräsident Willi Kempers verantwortlich zeichnet – einige Jahre hat er dafür recherchiert. Es ist ihm gelungen, bis zum Jahr 1475 urkundlich überlieferte Daten zu sammeln. 53 Jahre fehlen, die aber durch Festhefte aus vergangener Zeit belegt sind.

Selbst gibt die Bruderschaft ihr Alter in den Festschriften von 1922 und 1972 mit 500 beziehungsweise 550 Jahren an. Da dadurch die Ersterwähnung einer Einzelbruderschaft St. Vitus die Historie in das Jahr 1475 geht, kann die Bruderschaft von der Gründung im Jahre 1422 ausgehen, wobei, wie bei den meisten Bruderschaften aus dieser Zeit, eine Gründungsurkunde fehlt.