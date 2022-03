Mönchengladbach : Gebet der Schützen

Mönchengladbach Die traditionelle Nachtwallfahrt zum Marienheiligtum in Hehn muss erneut ausfallen. Der Bruderrat organisiert aber eine Alternative.

Unter dem Leitwort „Friede auf Erden“ haben sich Schützen aus Stadt und Land in der Nacht zum Passionssonntag im Gladbacher Münster versammelt. Das Nachtgebet ersetzt die traditionellen Nachtwallfahrt zum Marienheiligtum in Hehn. Der Bruderrat lädt für Samstag, 2. April, 20 Uhr, zur Friedensmesse in die Münsterbasilika ein. Dort sprechen Propst Peter Blättler und Bezirkspräses Johannes van der Vorst.