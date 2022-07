Brauchtum in Mönchengladbach : Erst Widrigkeiten, dann ein umso schöneres Schützenfest in Lürrip

König David Hamacher und seine Königin Andra Eisbrüggen repräsentieren die Bruderschaft unterstützt vom Prinzenpaar und dem Schülerprinzen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Lürrip Schwierigkeiten, ihr Fest zu organisieren, hatte die Petrus- und St.-Paulus-Pfarrbruderschaft im Vorfeld ihres Patronatsfestes. Doch es ist am Ende doch gut gegangen. Und so wurde am Wochenende (2./ 3. Juli) ausgiebig gefeiert.

Präsident Klaus Bockers erinnerte an die widrigen Umstände: Nach dem unerwarteten Rückzug des langjährigen Zeltwirts konnte zunächst weder ein Zelt noch ein dazugehöriger Wirt gefunden werden. In Mülfort wurde zwar Ersatz gefunden, doch Zeltverleiher Hans-Dieter Möller starb in Januar. Nach weiterem langen Suchen und mit Hilfe von Josef Kallenberg („Curry-Jupp“) klappte es schließlich mit Hilfe aus Bergheim. Außerdem war bis zuletzt auch die Verpflichtung eines Tambourcorps ein Problem. Kurz vor dem Fest konnte mit dem Tambourcorps Lürrip auch diese Lücke geschlossen werden.

Und dann sagten nach der langen Coronapause die beiden Ministerpaare des Königshauses ab. So repräsentiert nun das Königspaar, David Hamacher und Andrea Eisbrüggen, die Bruderschaft, unterstützt von Prinz Dominic Hold und Prinzessin Anna Kristin Glasenapp sowie von Schülerprinz Nico Oberüber.

Wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen in Mönchengladbach wurden zur Sicherheit für Gastbruderschaften für das Festwochenende (2./ 3. Juli) keine Einladungen ausgesprochen. Nur für Sonntag ließen sich die Freunde aus Eicken und Untereicken nicht ausladen. Mit einem verkleinerten Zug ist es trotzdem gelungen, mit dem Trommlercorps Lürrip und den Bettrather Musikanten Marschmusik und gut gelaunte Schützen auf die Straße zu bringen.