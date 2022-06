St.-Josef-Bruderschaft feiert Schützenfest : Wer wird am Samstag Schützenkönig in Hehler?

Eine Parade der Bruderschaft vor drei Jahren in Hehler. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Die St.-Josef-Bruderschaft Hehler feiert vom 1. bis 3. Juli wieder Schützernfest und Kirmes. Dabei wird es am Samstag einen Vogelschuss geben.

Von Paul Offermanns

Bei der St.-Josef-Bruderschaft Hehler finden Vogelschuss und Schützenfest vom 1. bis 3. Juli statt. Am Freitag. 1. Juli, um 17 Uhr treten die Bruderschaftler bei Familie Boers in Leloh an und ziehen über Fischeln und über den Fischelner Weg zum Festzelt. Um 20 Uhr beginnt dort die Sex-On-The-Beach-Party. Die DJs Party-Boys sorgen dafür, dass im Festzelt die Stimmung einen ersten Höhepunkt erreicht. Wer den Abend lieber im Freien unter zwei Fallschirmen verbringt, der kann es entweder im großen Biergarten etwas gemütlicher angehen oder sich auf der zweiten Area von DJ Mark mit heißen Rhythmen in Stimmung bringen lassen.

Am Samstag, 2. Juli, treten die Hehleraner um 14 Uhr in Oberhehler an. Von dort marschieren sie zur Kranzniederlegung mit großem Zapfenstreich um 15 Uhr am Ehrenmal. Ab 16 Uhr wird es dann auf dem Hans-Jackels-Festplatz richtig spannend: der neue Schützenkönig wird ermittelt. Ab 20 Uhr feiern sie gemeinsam mit dem neuen Schützenkönig die „Long-Hot-Saturday-Night“. Im Zelt spielt die Party-Band „EMSperlen“. Auf der zweiten Area im Outdoor-Bereich legt DJ Marc wieder auf.